Serie BKT: risultati e classifica dopo il quinto turno

PISA – Dopo la quinta giornata del campionato di serie BKT in attesa del recupero Reggiana – Cittadella, l’Empoli è la capolista solitaria dopo il successo sul Pisa nell’anticipo del venerdì.

La compagine di Dionisi è tallonata dalla Salernitana che batte di misura l’Ascoli all’Arechi. Non ottiene la sua prima vittoria stagionale il Monza che all’U-POWER Stadium esce sconfitto per 2-1 per mano del Chievo. Vantaggio di Boateng, il Monza però rimane in dieci per l’espulsione di Barillà, poi nella ripresa il Chievo la ribalta e porta a casa i tre punti con la doppietta di Djorjevic agganciando il Cittadella. Parità fra Pordenone e Reggina (2-2) con le reti dell’ex nerazzurro Liotti (terzo gol in campionato) che da il vantaggio ai calabresi che poi vanno sotto e riescono a pareggiare solo al 90′. La Spal vince al fotofinish (3-2) contro il Vicenza prossimo avversario del Pisa, che resta penultimo a quota 2 punti in classifica. Il Frosinone vince (2-0) a Pescara e aggancia Chievo e Cittadella. Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Massimo Oddo che rimane ultima in classifica a quota uno.

I risultati della quinta giornata

Empoli-Pisa 3-1 (venerdì 23 ottobre)

Monza-Chievo 1-2

Pordenone-Reggina 2-2

Reggiana-Cittadella posticipata

Salernitana-Ascoli 1-0

Spal-Vicenza 3-2

Entella-Venezia posticipata

Pescara-Frosinone 0-2

Domenica 25 ottobre

Cosenza-Lecce ore 15

Cremonese-Brescia ore 21

LA NUOVA CLASSIFICA

Empoli punti 13

Salernitana 11

Cittadella, Frosinone, Chievo 10

Brescia, Reggina, Pordenone, Venezia 7

SPAL 6

Lecce 5

Ascoli, Cosenza, Reggiana 4

Monza, PISA, Entella, Cremonese 3

Vicenza 2

Pescara 1