Serie BKT. Salernitana in serie A, Brescia ai play-off, Cosenza in C

PISA – La trentottesima e ultima giornata del campionato di serie BKT si chiude con la promozione in serie A della Salernitana di mister Fabrizio Castori che batte il Pescara per 3-0. Il “cavalluccio” torna in massima serie a quasi vent’anni di distanza dall’ultima volta. Nessuna sorpresa in zona play-off. Il Brescia batte il Monza (2-0) e si qualifica agli spareggi promozione. A restare esclusa la Spal a cui non basta la vittoria (1-0) contro la Cremonese al “Mazza”, A fare compagnia in serie C a Virtus Entella, Pescara e Reggiana il Cosenza che perde per 2-0 a Pordenone e abbandona dopo due anni la cadetteria evitando così la roulette dei play-out che non si disputeranno perchè come da regolamento ci sono più di cinque punti fra l’Ascoli (44 punti) e il Cosenza (35).

I RISULTATI DEL 38ESIMO TURNO (ULTIMO STAGIONALE)

Pisa – Virtus Entella 3-2

Cittadella – Venezia 1-1

Pescara – Salernitana 0-3

Vicenza – Reggiana 2-1

Empoli – Lecce 2-1

Reggina – Frosinone 0-4

Spal – Cremonese 1-0

Pordenone – Cosenza 2-0

Monza – Brescia 0<2

Chievo – Ascoli 3-0

LA CLASSIFICA FINALE

Empoli punti 73 PROMOSSA IN SERIA A

Salernitana 69 PROMOSSA IN SERIE A

Monza 64 ai play-off

Lecce 62 ai play-off

Venezia 59 ai play-off

Cittadella 57 ai play-off

Brescia 56 ai play-off

Chievo 56 ai play-off

Spal 56

Frosinone, Reggina 50

Vicenza, Cremonese, PISA 48

Pordenone 45

Ascoli 44

Cosenza 35 Retrocessa in serie C

Reggiana 34 Retrocessa in serie C

Pescara 32 Retrocessa in serie C

Virtus Entella 23 Retrocessa in serie C