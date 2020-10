Serie BKT. Tre squadre al comando dopo tre turni

PISA – Tre squadre comandano la classifica del campionato di serie BKT dopo tre giornate di campionato: Cittadella, Salernitana ed Empoli.

Ventitré i gol realizzati nel terzo turno, tre le vittorie interne di Salernitana, Frosinone e Brescia, quattro i pareggi che testimoniano il grande equilibrio di questo avvio di torneo. Due le vittorie in trasferta ottenute da Chievo ed Empoli. Per i veneti la rete di Garritano al Mapei Stadium da il primo successo in campionato alla formazione del presidente Campedelli.

La classifica dopo tre turni in serie BKT

Spettacolare e pirotecnico 3-3 tra Pordenone e Spal. Doppietta di Davide Diaw autentica anima dei “ramarri”, che hanno trovato il pari proprio all’ultimo tuffo ai danni degli estensi.

La terza giornata ha fatto registrare il primo successo di Lopez sulla panchina del Brescia che nell’anticipo del venerdì ha sconfitto con un secco 3-0 il Lecce.

I risultati dopo il terzo turno:

BRESCIA- LECCE 3-0

COSENZA- CITTADELLA 1-1

CREMONESE- VENEZIA 0-0

PORDENONE- SPAL 3-3

REGGIANA- CHIEVO 0-1

SALERNITANA- PISA 4-1

V.ENTELLA- REGGINA 1-1

PESCARA- EMPOLI 1-2

FROSINONE- ASCOLI 1-0

MONZA- VICENZA RINVIATA