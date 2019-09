Serie BKT. Venezia – Pisa, le formazioni ufficiali

VENEZIA – Alle ore 15 Venezia e Pisa Sc scendono in campo per la sesta giornata del campionato di serie BKT.

di Antonio Tognoli

PRE MATCH. Qualche novità rispetto alle formazioni della vigilia ci sono. Nel Pisa oltre agli indisponibili Moscardelli e Liotti non ci sono gli acciaccati Asencio e Ingrosso. Mister D’Angelo manda in campo il Pisa con un 3-5-2 lasciando inizialmente a riposo un po’ a sorpresa Robert Gucher. Davanti a Gori ci sono Aya, Benedetti e Varnier con De Vitis riportato in un centrocampo i cui esterni sono Lisi e Pinato ex di turno. In attacco la coppia formata da Masucci e dal bomber Michele Marconi, sette gol fino a qui. Il Venezia ritrova Aramu e conta sull’entusiasmo del successo contro l’Entella nel turno infrasettimanale. Rispetto alle formazioni della vigilia Fiordaliso parte dalla panchina. In attacco confermato il duo formato da Capello e Bocalon.

VENEZIA – PISA 0-0

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Modolo, Cremonesi, Casale; Fiordilino, Caligara, Zuculini; Aramu, Bocalon, Capello. All. Alessio Dionisi

PISA SC (3-5-2): Gori; Aya, Varnier, Benedetti; Birindelli, Lisi, Verna, De Vitis, Pinato; Marconi, Masucci. All. Luca D’Angelo

ARBITRO: Antonio Di Martino della sezione di Teramo (Ass. Alessandro Cipressa di Lecce e Pasquale Cangiano di Napoli). Quarto Uomo sarà Luca Zufferli di Udine.