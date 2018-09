Serie C. I derby del Granducato. A Lucca l’11 Novembre

PISA – Saranno sei i derby del Granducato in questa stagione di serie C che sta per partire dopo molte vicissitudini.

Il primo derby sarà quello con il Siena il 23 settembre seguirà quello con l’Arezzo il 26 settembre all’Arena che rivedrà di fronte il bomber Moscardelli e il Ds Roberto Gemmi con la loro ex squadra. Il 14 ottobre il derby di Pistoia. Il derby più atteso quello con la Lucchese si giocherà l’11 Novembre al Porta Elisa e il 20 Marzo a Pisa (salvo anticipi). A Carrara il Pisa si recherà il 25 Novembre mentre a Pontedera il Pisa si recherà il 16 dicembre.

Nel girone di andata il Pisa dovrà affrontare i derby come ospite eccetto la gara contro l’ Arezzo prevista all’Arena.

Ecco tutti i derby della stagione (le date sono quelle riportate dal calendario salvo spostamenti per anticipi e posticipi che verranno decisi periodicamente)

Siena – Pisa 23 set / 20 gen

Pisa – Arezzo 26 set / 23 gen

Pistoiese – Pisa 14 ott / 20 Feb

Lucchese – Pisa 11 Nov / 20 Mar

Carrarese – Pisa 25 Nov / 24 Mar

Pontedera – Pisa 16 Doc / 20 Apr