Serie C, girone A: i risultati e la classifica dopo la diciannovesima giornata

PISA – In campo per la festività di Santo Stefano anche il resto del girone A del campionato di serie C. Ecco i risultati e la classifica aggiornata

I risultati della diciannovesima giornata

Piacenza – Siena 0-1

Carrarese – Entella 0-2

Novara – PISA SC 2-2

Pro Patria – Cuneo 2-0

Pro Vercelli – Olbia 1-1

Albissola – Alessandria 1-2

Arezzo – Pistoiese 2-1

Pontedera – Lucchese 3-3

LA NUOVA CLASSIFICA

Piacenza punti 36

Pro Vercelli, Arezzo 33

Carrarese 31

PISA SC , Entella 29

Pro Patria, Siena, Pontedera 27

Cuneo 22

Novara 21

Alessandria 20

Gozzano. Juventus U23 18

Albissola 16

Pro Piacenza, Olbia 15

Arzachena, Pistoiese, Lucchese 14