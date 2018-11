Serie C girone A: Carrarese e Arezzo “a braccetto” al comando

PISA – Ecco i risultati della tredicesima giornata del girone A del campionato di Serie C. Carrarese e Arezzo dopo le rispettive vittorie con Pisa Sc e Piacenza guidano la classifica a quota 24 punti. Il Pisa Sc rimane a quota 18 punti in compagnia dell’Entella che dopo sei successi consecutivi cade a Siena.

Quarto posto in solitario per la Pro Vercelli che batte la Juventus U23 e sale a quota 21 punti. Non va oltre lo 0-0 il Novara contro il Gozzano. Si attesta nelle zone alte della classifica il Pontedera dopo il successo (2-0) contro l’Arzachena.

I risultati della 13esima giornata

Carrarese – Pisa Sc 4-1

Novara – Gozzano 0-0

Pontedera – Arzachena 2-0

Albissola – Pro Piacenza 1-0

Olbia – Pistoiese 1-1

Piacsnza – Arezzo 0-2

Pro Patria – Lucchese 2-2

Pro Vercelli – Juventus U23 1-0

Siena – Entella 1-0

Alessandria – Cuneo 0-3

LA NUOVA CLASSIFICA

Carrarese e Arezzo punti 24

Piacenza 22

Pro Vercelli 21

Virtus Entella, Pisa Sc 18

Pontedera 16

Gozzano, Cuneo, Siena, Pro Patria 15

Novara 14

Olbia, Alessandria 13

Pro Piacenza 12

Pistoiese, Albissola, Juventus U23 11

Arzachena 8

Lucchese 6