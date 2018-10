Serie C, girone A. Piacenza al comando. Risultati e classifica

PISA – In attesa di Gozzano – Pisa in programma questa sera (ore 20.45 diretta Rai Sport) domenica sono scese in campo le altre squadre del girone A. Piacenza momentaneamente in vetta alla classica inseguito dall’Arezzo che continua a vincere. Juventus U23 bloccata dal Siena.

I risultati della ottava giornata

Arezzo – Albissola 2-0

Arzachena – Alessandria 0-1

Juventus U23 – Siena 2-2

Pistoiese – Novara 0-2

Pro Patria – Piacenza 1-4

Pro Piacenza – Cuneo 0-1

Pro Vercelli – Pontedera 0-0

Gozzano – Pisa Sc Lunedì ore 20.45 diretta Rai Sport

Carrarese – Olbia lunedì ore 20.30

LA CLASSIFICA

Piacenza 16

Arezzo 14

Carrarese 13

PISA, Juventus U23 11

Pro Vercelli, Pro Piacenza, Lucchese, Alessandria 10

Pontedera, Cuneo 9

Novsra, Olbia 7

Arzachena, Pro Patria 6

Siena, Pistoiese 5

Gozzano 4

Entella 3

Albissola 1