Serie C, girone A: il Piacenza raggiunge la Pro Vercelli in vetta. L’Arezzo frena. Colpo Pro Patria

PISA – Il girone A del campionato di serie C e’ sceso in campo nel turno infrasettimanale. La gara tra Pisa e Pro Piacenza e’ stata rinviata per disposizione della Figc. Non sono mancate le sorprese in questo mercoledì di campionato.

Nelle zone alte perde la capolista Pro Vercelli sul campo dell’Entella per 2-1. I piemontesi sono raggiunti dal Piacenza corsaro a Carrara (2-0). Rimane al palo la squadra di mister Baldini raggiunta dall’Arezzo, che non va oltre il pari contro la Juventus U23. Bel salto dell’Entella in classifica che con la vittoria contro la Pro Vercelli sale a quota 42 punti. Ad una sola lunghezza il Siena, che pero’ non va oltre il pari (1-1) a Cuneo. La Pro Patria vince a Busto lo scontro diretto per i play-off con il Novara (1-0), con i piemontesi che rimangono al decimo posto in classifica. Il Gozzano, prossimo avversario del Pisa in campionato non va oltre il pareggio (1-1) contro il Pontedera. Per i granata rete del pari di Andrea Caponi.

I risultati della ventiseiesima giornata di campionato

Carrarese – Piacenza 0-2

Gozzano – Pontedera 1-1

Cuneo – Siena 1-1

Alessandria – Olbia 0-0

Pistoiese – Albissola 1-1

Arezzo – Juventus U23 1-1

Arzachena – Lucchese 1-0

Pro Patria – Novara 1-0

Entella – Pro Vercelli 2-1

Pisa Sc – Pro Piacenza rinviata per disposizione Figc

LA NUOVA CLASSIFICA

Pro Vercelli, Piacenza 46 punti

Carrarese, Arezzo 43

Entella 42

Siena 41

Pro Patria 40

PISA SC, Pontedera 36

Novara 34

Juventus U23 29

Gozzano 27

Cuneo 26

Alessandria 23

Albissola 22

Pistoiese, Olbia 21

Lucchese 20

Arzachena 17

Pro Piacenza 8