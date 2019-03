Serie C, girone A: i recuperi. Pisa quinto. Entella ko a Cuneo

PISA – Nel girone A del campionato di serie C si è scesi in campo con tre recuperi. La capolista Entella è uscita sconfitta sul campo del Cuneo per 2-0 per effetto delle reti segnate da Said nel primo tempo e da Emmausso ad inizio ripresa. Ko inaspettato per i ragazzi di mister Roberto Boscaglia dopo lo 0-0 a Pisa di sabato scorso.

La partita tra Cuneo ed Entella era già stata giocata lo scorso 27 novembre ed era finita 1-1, ma il giudice sportivo aveva deciso per la ripetizione del match in quanto l’arbitro non aveva espulso un giocatore del Cuneo ammonito due volte.

Nel frattempo il Cuneo con il successo sui liguri scavalcano la Lucchese e abbandonano l’ultimo posto in graduatoria e si portano a quota 17. L’Entella invece rimane al primo posto a quota 53 punti.

Siena – Pistoiese 2-3

Pisa SC – Pro Vercelli 2-1

LA NUOVA CLASSIFICA

Entella 53

Arezzo, Piacenza 49

Siena 48

PISA SC, Pro Vercelli, Carrarese 46

Pro PATRIA 43

Novara 41

Pontedera 36

Gozzano 31

Alessandria 30

Juventus U23 29

Olbia 28

Pistoiese 27

Arzachena 21

Albissola 19

Cuneo 17

Lucchese 16

Pro Piacenza 0 (esclusa dal campionato)