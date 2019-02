Serie C, girone A: dopo i recuperi Entella sola al comando

PISA – Nel girone A del campionato serie C, si sono disputati alcuni recuperi. Vittoria in rimonta dell’Entella sulla Pistoiese: 3-1. Adesso i liguri sono soli in testa alla classifica con quattro gare da recuperare.

Pari a reti bianche tra Olbia e Siena. Il colpo di giornata lo mette a segno la Lucchese che espugna il campo di Cuneo (1-0) con una rete di Bortolussi.

LA NUOVA CLASSIFICA

Entella punti 49

Pro Vercelli, Piacenza, Arezzo 46

Siena 42

Carrarese e Pro Patria 40

Pisa Sc 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 28

Alessandria, Juventus U23 26,

Pistoiese 24

Cuneo 21

Albissola 19,

Arzachena 17

Lucchese 13