Serie C, girone A: risultati e classifica

PISA – Nel girone A si e’ scende in campo per ventisettesima giornata. Con i gol di Gatto e Mammarella la Pro Vercelli espugna Pontedera (2-0). Arezzo corsaro ad Albissola, Siena vince in rimonta contro la Juventus U23. Colpo Arzachena ad Alessandria. Frenata Carrarese ad Olbia. In gol il nerazzurro Maffei.

I risultati della ventisettesima giornata del girone A

Pisa Sc – Gozzano 2-0

Albissola – Arezzo 1-2

Alessandria – Arzachena 0-1

Olbia – Carrarese 3-1

Siena – Juventus U23 3-2

Novara – Pistoiese 1-1

Pontedera – Pro Vercelli 0-2

Cuneo – Pro Piacenza 20-0

Piacenza – Pro Patria 1-0

Lucchese – Entella 1-1

LA NUOVA CLASSIFICA

Pro Vercelli, Piacenza punti 49

Arezzo 46

Siena 44

Carrarese, Entella 43

Pro Patria 40

PISA SC 39

Pontedera 36

Novara 35

Juventus U23, Cuneo 29

Gozzano 27

Olbia 24

Alessandria 23

Albissola, Pistoiese 22

Lucchese 21

Arzachena 20

Pro Piacenza 8