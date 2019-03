Serie C, girone A: risultati e classifica

PISA – Nella giornata dedicata all’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, si è scesi in campo sabato 2 marzo nel girone A del campionato di serie C per la ventinovesima giornata.

I risultati della 29a giornata girone A

Cuneo-Arezzo 1-0

Albissola-Carrarese 0-3

Piacenza-Juventus U23 2-1

Siena-Gozzano 1-0

Alessandria-Pistoiese 1-0

Pontedera-Pro Patria 1-0

Lucchese-Pro Piacenza 3-0 a tavolino

Olbia-Arzachena 0-1

Pisa-Entella 0-0

Novara-Pro Vercelli 2-1

LA NUOVA CLASSIFICA

Entella 53

Arezzo, Piacenza 49

Siena 48

Pro Vercelli, Carrarese 46

Pro Patria, PISA SC 43

Novara 41

Pontedera 36

Gozzano 31

Alessandria 30

Juventus U23 29

Olbia 28

Pistoiese 24

Arzachena 21

Albissola 19

Lucchese 16

Cuneo 14

Pro Piacenza 0 (esclusa dal campionato)