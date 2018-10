Serie C girone A: risultati e classifica

PISA – Quattro gare rinviate compresa Pisa – Pro Vercelli, ma parte del girone A è sceso in campo domenica pomeriggio. Nelle parti alte della classifica l’Arezzo non va oltre il pari ad Olbia, mentre salgono Lucchese che sconfigge la Juventus U23 al Porta Elisa e il Cuneo che batte l’Arzachena prossima avversaria del Pisa Sc in Coppa.

Buon punto del Gozzano ad Alessandria mentre la neo promossa Albissola centra il suo primo successo stagionale ai danni della Pro Patria.

I risultati delle gare disputate

Albissola – Pro Patria 3-2

Alessandria – Gozzano 1-1

Cuneo – Arzachena 1-0

Lucchese – Juventus U23 3-2

Olbia – Arezzo 0-0

Pontedera – Carrarese oggi ore 20.30

Novara – Piacenza rinviata

Piacenza – Entella rinviata

Pisa – Pro Vercelli rinviata

Siena – Pistoiese rinviata

LA CLASSIFICA

Piacenza punti 16

Arezzo 15

PISA 14

Carrarese, Lucchese 13

Cuneo 12

Olbia, Alessandria, Juventus U23 11

Pro Vercelli, Pro Piacenza 10

Pontedera 9

Novara, Pro Patria 7

Arzachena 6

Siena, Pistoiese, Albissola, Gozzano 5

Entella 3