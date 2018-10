Serie C girone A: risultati e classifica. Carrarese sola al primo posto

PISA – La Carrarese si rialza e dopo la sconfitta a Vercelli di sette giorni fa riesce a rimontare e battere (4-2) la corazzata Novara a porte chiuse. Doppiette per Tavano e Caccavallo e testa della classifica in solitario per la banda Baldini.

In scia della formazione apuana il Pro Piacenza e il Piacenza a quota dieci punti. Avanzano Pisa e Pro Vercelli vittoriosa in trasferta.

I risultati della sesta giornata

Carrarese – Novara 4-2

Arzachena – Juventus U23 1-0

Cuneo – Olbia 1 – 0

Pistoiese – PISA SC 0-2

Alessandria – Siena 1-1

Pro Patria – Pro Vercelli 0-1

Albissola – Piacenza 1-1

Gozzano – Lucchese lunedì 15 ottobre ore 18.30

Arezzo – Pontedera lunedì 15 ottobre ore 20.45

Pro Piacenza – Entella rinviata

LA CLASSIFICA

Carrarese punti 13

Pro Piacenza, Piacenza 10

Pro Vercelli 9

Arezzo, PISA SC 8

Pontedera, Juventus U23 7

Lucchese, Alessandria, Olbia, Arzachena 6

Cuneo 5

Novara 4

Entella, Siena, Pro Patria 3

Pistoiese, Gozzano 2

Albissola 1