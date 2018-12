Serie C, girone A: i risultati della diciannovesima giornata

PISA – In campo per la festività di Santo Stefano anche il resto del girone A del campionato di serie C.

I risultati della diciannovesima giornata

Piacenza – Siena 0-1 FINALE

Carrarese – Entella 0-2

Novara – PISA SC 1-2 6′ Marconi, 19′ Cacia, 35′ Masucci

Pro Patria – Cuneo 2-0

Pro Vercelli – Olbia 1-1

Albissola – Alessandria ore 17.30

Arezzo – Pistoiese ore 20.30

Pontedera – Lucchese ore 20.30

LA CLASSIFICA (non aggiornata)

Piacenza punti 36

Carrarese 31

Arezzo 30

Pro Vercelli 29

PISA SC 28

Siena 27

Pontedera 27

Entella 26

Pro Patria 24

Cuneo 22

Novara 21

Gozzano. Juventus U23 18

Alessandria 17

Albissola 16

Pro Piacenza 15

Olbia, Arzachena, Pistoiese 14

Lucchese 13