Serie C girone A: i risultati della prima giornata

PISA – Si sono giocate le prime sfide del campionato di Serie C girone A. Per le toscane sconfitte per Pistoiese e Lucchese. Vince la Carrarese con un roboante 5-1. Sconfitta la Juve U23 nel. Derby contro l’Alessandria.

I risultati della prima giornata

Arzachena – Carrarese 1-5

Pro Patria – Pistoiese 2-1

Juve U23 – Alessandria 1-2

Lucchese – Arezzo 0-1

Gozzano – Virtus Entella 20.30

PISA – Cuneo ore 20.45

Albissola – Olbia mer. 14.30

Pro Piacenza – Robur Siena mer. 14.30

Pro Vercelli – Piacenza mer.14.30

Pontedera – Novara rinviata