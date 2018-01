Serie C girone A, i risultati della terza di ritorno

PISA – Si torna in campo oggi 21 gennaio per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie C dopo la lunga sosta.

Tra venerdì e sabato la Viterbese e il Siena ha rispettivamente avuto la meglio su Carrarese e Arzachena mentre il Piacenza ha sconfitto l’Olbia.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Alessandria-Pro Piacenza 1-0

Arzachena-Siena 1-2 (giocata sabato)

Carrarese-Viterbese 0-1 (giocata venerdì)

Giana Erminio-Pontedera 3-1

Piacenza-Olbia 1-0 (giocata sabato)

PISA-Monza 1-0

Pistoiese-Arezzo 1-0

Prato-Cuneo 2-0

Lucchese Livorno lunedì 22 gennaio ore 20.45

Riposa: Gavorrano

LA CLASSIFICA prime posizioni Livorno punti 49, Viterbese e Siena 40, PISA 39, Giana Erminio 32, Pistoiese 29, Olbia e Monza 30, Carrarese 28, Arezzo Alessandria 27,