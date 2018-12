Serie C girone A: i risultati e la classifica della quindicesima giornata

PISA – La Carrarese vince contro la Pistoiese (2-1) e rimane da sola in vetta alla classifica sfruttando anche il mezzo passo falso dell’Arezzo (1-1) nel turno interno con l’Alessandria. Gli uomini di Dal Canto vengono scavalcati in classifica dal Piacenza, che vince in rimonta al Garilli contro l’Arzachena prossimo avversario del Pisa Sc.

I risultati della quindicesima giornata

Arezzo – Alessandria 1-1

Carrarese – Pistoiese 2-1

Juventus U23 – Pisa Sc 1-3

Novara – Lucchese 2-2

Olbia – Siena sospesa

Piacenza – Arzachena 3-1

Pro Patria – Gozzano

Albissola – Virtus Entella 0re 18.30

Pontedera – Pro Piacenza

Pro Vercelli – Cuneo lunedì 10 dicembre 0re 20.45

LA CLASSIFICA

Carrarese punti 30

Piacenza 29

Arezzo 26

Pro Vercelli 25

PISA SC 22

Pontedera 20

Entella 19

Siena 18

Novara, Pro Patria 17

Gozzano 16

Cuneo 15

Juventus U23, Olbia, Alessandria 14

Pro Piacenza, Albissola 12

Pistoiese, Arzachena 11

Lucchese 8