Serie C Pallavolo. La Perfecto Oro inizia con un successo sulla Pantera Lucchese

Perfecto Oro Casciavola – Krivia Pantera Lucchese

3-2 (25-22; 25-23; 23-25 ; 25-21; 17-15)

PERFECTO ORO CASCIAVOLA: Tozzi, Tellini (L), Cerri, Saba, Gori, Leto, Bardi, Rovai, Cacciò Interlandi, Benedettini (L), Mughini, Gnesi. All. Ricoveri. Assistenti: Viviani, Citi

KRIVIA LUCCHESE: Barberini, Bartoli, Bini, Bramante, Davini, De Cicco, Dovichi, Farella, Farsetti, Frulletti Granucci, Piegaia, Torriani. All. Bigicchi.

Arbitro: Simona Cutruzzulá

CASCINA – Gli dei del Volley hanno scherzato con le coronarie del Pala GDS Impianti, ma alla fine é arrivata la vittoria al debutto in serie C. Poco importa se potevano essere tre punti e alla fine ne sono arrivati due, quel che conta é aver tenuto testa ad una delle favorite alla promozione battuta con pieno merito, piú di quanto dica il punteggio finale.

Si parte con lo starting six visto anche nelle ultime amichevoli: Cerri in palleggio, Gori e Leto centrali, Bardi e Interlandi schiacciatrici, Gnesi opposta, Tellini Libero. Inizio contratto delle rossoblù che soffrono l’esordio fra le mura amiche, emozione e qualche errore di troppo in difesa e le ospiti scappano via: 15-18. Ricoveri manda in campo Saba per Gori e arriva subito un ace, che é lo squillo di tromba per la rimonta. Sul 21-21 c’é il time out per le ospiti che peró non completano la rimonta ed il set si chiude 25-22 per Cerri e compagne.

Nel secondo parziale Ricoveri ripropone lo stesso sestetto, la partita procede in bilico, con le padrone di casa che mantengono un leggero margine. Si arriva così al giro di boa del set con le rossoblú avanti 17-15. Giro di time out per entrambi i coach con le squadre che si presentano in dirittura di arrivo sul 21-19 per la Perfecto Oro, che allunga 23-20, punto Lucca e Ricoveri chiede time out, manda in campo Tozzi che in ricezione sostituisce Interlandi. Mossa azzeccata e le rossoblú conquistano anche il secondo set.

Terza frazione e ancora stesse sei in campo piú Tellini libero. Grande equilibrio fino al 10-8 per Cerri e compagne che induce Bigicchi a chiedere il primo time out del set. L’inerzia del parziale non cambia e si arriva al 19-17 con il secondo time out per le ospiti. Ricoveri manda Saba in battuta per Leto. La Pantera rintuzza e si porta ad una sola lunghezza 21-20. Ricoveri é costretto a parlarci su una prima volta e pure una seconda quando il set raggiunge la paritá perfetta: 22-22. Qui le ospiti piazzano un 3-1 che mantiene aperta la partita: 2-1 e si va al quarto.

Si riparte dalle sei dei set precedenti. Stavolta parte meglio la Pantera e su 2-6 Ricoveri chiude subito tempo. L’inerzia della partita adesso é dalla parte delle ospiti. Sul 7-12 arriva anche il giallo per Leto che lascia il posto a Rovai al debutto stagionale dopo l’infortunio al ginocchio. Sull’8-14 doppio cambio: Cacció per Cerri e Mughini per Gnesi. Adesso ci si mette anche l’arbitro che dopo il giallo, estrae il rosso a Ricoveri. La Perfecto Oro non trova il bandolo della matassa e il set si chiude a 21 per le lucchesi che portano il match al tie break.

Si riparte da Cerri, Gori, Leto, Interlandi, Bardi, Gnesi e Tellini libero. Esce meglio dai blocchi di partenza la Perfecto Oro tanto da indurre le ospiti a chiede time out sul 7-4. Al cambio campo le casciavoline guidano 8-

7, ma riesco subito ad allungare a 11-9. A questo punto Ricoveri manda in campo Saba per Gori. 12-8. Partita chiusa? Niente affatto, Lucca torna sotto 13-12, arriva il 14esimo punto, due match point Perfecto Oro che le ospiti annullano. Partita interminabile che va ai vantaggi, al quarto match ball Cerri e compagne chiudono i conti e fanno esplodere il pubblico di fede rossoblú.

Un ottimo viatico per questo campionato e come si dice: “Chi ben comincia é a metá dell’opera”.