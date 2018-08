Serie C protaagonista su Eleven Sport. Sabato 8 settembre il calendario live

PISA – Anche nella prossima stagione tutto il campionato di serie C sarà visibile, in esclusiva, su Eleven Sports che sabato 8 settembre trasmetterà in diretta su Serie C Tv (www.elevensports.it/live) e sulla propria pagina Facebook anche la cerimonia di composizione dei gironi e di sorteggio dei calendari.

Tra le grandi novità di quest’anno l’implementazione dei dispositivi compatibili con il rilascio dell’app ufficiale per Android tv, l’integrazione di Chromecast su desktop e app Android oltre ad airplay per IOS.

I pacchetti sono acquistabili alla pagina www.elevensports.it/acquista in promo fino al 30 settembre:

– pacchetto Casa&Trasferta al prezzo speciale di € 35,90 per seguire tutte le partite di regular season di una singola squadra (dal 1° ottobre disponibile a €45,90);

– pacchetto Trasferta al prezzo promozionale di € 23,90 per seguire le partite esterne di regular season di una singola squadra (dal 1° ottobre disponibile a € 27,90);

– singola partita acquistabile in qualunque momento al prezzo di € 3,90.