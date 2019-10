Serie D. Belli su rigore affonda il Ponsacco

PONSACCO – Nulla da fare. Basta un calcio di rigore di Belli, al 14’ del primo tempo, al Trestina per conquistare l’intera posta in palio.

La reazione dell’Fc Ponsacco 1920, infatti, è veemente soprattutto nei primi quarantacinque minuti ma si affievolisce alla distanza condannando i rossoblù alla seconda battuta d’arresto stagionale.

Nei rossoblù Noccioli riprende posto in avanti al fianco di Tehe, ma la novità è soprattutto cromatica con la squadra di Pagliuca, oggi squalificato e sostituito in panchina da Biancalana, alla prima stagionale con i colori rossoblù. Poche novità anche nel Trestina con mister Cerbella che, rispetto all’undici uscito vittorioso sette giorni fa dalla gara con il Tuttocuoio, inserisce Diemè per Khribech. La mossa, però, si rivela efficace perché il 4-3-3 degli umbri fa male soprattutto sulle corsie esterne con Belli a sinistra e proprio con Diemè a destra. Anche se l’episodio che rompe l’inerzia della partita è soprattutto merito del centravanti Benedetti, bravissimo al 13’ a proteggere un pallone di area di rigore e a costringere al fallo Di Renzone. Dal dischetto è impeccabile la realizzazione di Belli che porta in vantaggio i padroni di casa.

L’Fc Ponsacco 1920 accusa il colpo, ma al dal ventesimo ricomincia a macinare gioco e a collezionare occasioni: al 20’ Noccioli se ne va sul filo del fuorigioco e libera Papi in piena area per la conclusione a botta sicura su cui Niederweiser si supera e respinge con i piedi. Sette minuti dopo, invece, Tehe si allunga in spaccata su una punizione di Caciagli e da distanza ravvicinata sfiora il palo alla sinistra del portiere di casa.

L’inerzia della partita non cambia nemmeno nella ripresa, anche perché Il Trestina toglie un’attaccnte (Belli) e inserisce un difensore (Santini) a protezione del vantaggio di misura. I rossoblù conquistano campo e metri, ma no riescono ad impensierire Niederwieser neppure dopo la girandola di sostituzioni con Becagli che ha preso il posto di Di Renzone, Fornaciari al posto di Papi e Degl’Innocenti per Apolloni. Le occasioni più nitide, invece, sono capitati agli umbri prima (5’) con una mezza rovesciata sporca di Fumanti e poi soprattutto al 34’ quando Khribech, liberato da una bella percussione di Gori, conclude a botta sicura e sulla linea salva in spaccata Becagli. Dopo è assalto all’arma bianca alla porta umbra, ma il fortino di casa regge fino al triplice fischio e così per i rossoblù arriva la seconda battuta d’arresto lontano da Ponsacco.

TRESTINA – FC PONSACCO 1920 1-0

TRESTINA: Niederweiser; Fumanti, Ibojo, Cenerini, Caruso; Gabellini (10’st Santini), Gori, Gramaccia; Diemè (dal 17’st Khribech), Benedetti (43’st Kajmaku), Belli (10’st Lignani). A disp. Guerri, Erhabor, Trinchese, Venturi, Botteghi. All. Cerbella.

FC PONSACCO 1920: Mariani; Raimo, Balduini, Di Renzone (7’st Becagli), Chelini; Mazorui, Caciagli, Apolloni (27’st Degl’Innocenti); Papi (dal 23’st Fornaciari); Tehe, Noccioli. A disp. Bartolozzi, Pelliconi, Molinaro, Reymons, Aufiero. All. Biancalana.

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco.

RETI: pt 14’ Belli (rig.)