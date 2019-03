Serie D. Campionato fermo, per il Ponsacco amichevole contro l’Apia Leichardt

PISA – Campionato fermo questo fine settimana per la pausa collegata alla partecipazione della Rappresentativa di serie D al Torneo di Viareggio. L’Fc Ponsacco 1920 ne ha approfittato per ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione che si preannuncia decisamente intenso.

Sabato alle 11 (ingresso: 5 euro) al Comunale di Viale della Rimembranza, amichevole contro la Primavera dell’ Apia Leichardt, il club degli italiani d’Australia, che anche quest’anno prenderà parte alla alla Coppa Carnevale (è stata inserita nel girone 1 con Inter, Cagliari e i portoghesi del Braga). Per i rossoblù sarà un test in vista della sfida di domenica prossima in casa con il Cannara.