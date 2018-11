Serie D. Cannara – Ponsacco 1-2. Rossoblu’ corsari, decide Brega

PISA – Missione compiuta. Vittoria doveva esser per preparare nel migliore dei modi il derby con il Tuttocuoio in programma domenica al Comunale di Viale della Rimembranza, scontro al vertice del girone E di Serie D. E così è stato con una prova fatta di sagacia tattica, scaltrezza e capacità di soffrire grazia alla quale l’Fc Ponsacco 1920 espugna lo “Spoletini” di Cannara e balza al secondo posto rimanendo a tre lunghezze di distanza dai neroverdi di Ponte Egola.

Non importa se i rossoblù devono fare a meno di Caciagli e capitan Doveri, i rossoblù partono subito con il piede schiacciato sull’acceleratore: vanno vicini al vantaggio dopo un minuto con Mariani dalla distanza e al quarto d’ora passano con una poderosa incornata di Semprini su cross di Tazzer, primo gol in campionato per il giovane attaccante arrivato dall’Entella. E’ il gol che rompe l’inerzia della partita e taglia le gambe al Cannara incapace, per tutta la prima frazione, di andare oltre un costante ma sterile predominio territoriale.

Nella ripresa, però, i padroni di casa passano alla prima occasione con una precisa incornata di Di Giuseppe (15’) su cross di Raccichini. Il gol subito, però, carica ulteriormente l’Fc Ponsacco 1920 che, cinque minuti dopo, è di nuovo avanti grazie al solito Brega (decimo gol in campionato) che corregge in rete un’incornata di Mazzanti su angolo di Mariani. C’è ancora mezzora da giocare ma a quel punto la banda Maneschi alza un muro davanti Lai e il Cannara non fa più male, se si eccettua un’incornata nel finale.

CANNARA – FC PONSACCO 1920 1-2

CANNARA: Battistelli; Capozzi, Ricci, Ciurnelli, Mattia (dall’11’st Trequattrini); Lucaroni, Goretti, Menchinella (dal 40’st Fastellini); Raccichini (dal 40’st Camilletti); Di Giuseppe, De Sanctis. A disp. Miccio, Lolli, Subbicini, Ceccarelli, , Rondoni,. All. Mattonelli.

FC PONSACCO 1920: Lai, Tazzer, Colombini, Mazzanti, Lici; Mariani, Menichetti, Castorani; Remorini (dal 32’st Vanni); Brega (dal 42’st Zorica), Semprini (dal 26’st Gremigni). A disp. Bulgarelli,, Albanese, Benericetti, Calabrese. All. Maneschi

Arbitro: Mazzuoccolo di Nola

Reti: pt 15’ Semprini, st 15’ Di Giuseppe, 20’ Brega

Note: angoli 0-2. Ammoniti Lici, Capozzi, Di Giuseppe, Tazzer, Ricci.