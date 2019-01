Serie D. Fc Ponsacco, contro il GhiviBorgo sarà “Giornata Rossoblu'”

PONSACCO – Conto alla rovescia partito per il big match di domenica 3 Febbraio al Comunale di Via della Rimembranza contro il GhiviBorgo (calcio d’inizio alle 14.30), lo scontro al vertice del girone E di Serie D. Per l’occasione l’Fc Ponsacco 1920 ha indetto la “giornata rossoblù” e dunque non varranno gli abbonamenti.

La prevendita è già partita: da oggi pomeriggio fino a alle 12 di sabato i tagliandi potranno essere acquistati fino a venerdi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 nella sede di via Traversa Livornese, 54 (Ponsacco) e dalle 14.30 alle 17 allo stadio e il sabato mattina dalle 10 alle 12 in entrambe i punti vendita.

I prezzi: prevendita a otto euro per gli abbonati e a dieci per tutti gli altri sportivi. Domenica al botteghino dello stadio, invece, tagliandi in vendita a 15 euro in tutti i settori.