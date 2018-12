Serie D. Fc Ponsacco sconfitto scivola al terzo posto

PISA – Ancora una volta ci vuole uno schiaffo per svegliare l’Fc Ponsacco 1920. Diversamente da tre giorni fa contro il Prato, però, stavolta il Trestina la sberla l’assesta a dieci minuti dalla fine e dopo non c’è quasi più tempo per recuperare.

Decide una rete di di Khribech al 34’ della ripresa, giunta al termine di seconda frazione in cui i padroni di casa hanno legittimato il vantaggio costringendo spesso i rossoblù sulla difensiva e protestando animatamente anche per un paio di episodi avvenuti in area di rigore ospite.

Nel finale, invero, il forcing della squadra di Maneschi è stato vibrante. L’allenatore rossoblù ha giocato tutte le carte a disposizione inserendo prima il nuovo acquisto Negri e Mariani e poi Semprini e Benericetti mentre Zorica aveva preso il posto di Remorini al 26’ della ripresa. E la musica cambia perché al 46’ Mariani centra in pieno la traversa e sulla ribattuta Zorica conclude a botta sicura ma Cucchiararo compie un’autentica prodezza e devia in angolo.

In precedenza l’Fc Ponsacco 1920 si era reso pericoloso (3’ della ripresa) con un affondo Lici su cui Remorini arriva con un attimo di ritardo e con lo stesso terzino albanese che dalla distanza ha impegnato Cucchiararo.

Con questo ko l’Fc Ponsacco scivola nuovamente al terzo posto, a tre lunghezze di distanza dalla vetta occupato adesso dal GhiviBorgo che si è imposto sul campo del Massese.

TRESTINA – FC PONSACCO 1920 1-0

TRESTINA: Cucchiararo; Fumanti, Tersini, Catacchini; Vinagli (dal 36’st Polidori), Petricci, Gramaccia, Staiano (dal 48’st Ravanelli); Khribech, Gallozzi. A disp. Cosimetti, Maggioli, Stella, Kajmaku, Braccalenti, Benedetti, Landi. All. Cerbella.

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Gremigni, Colombini, Mazzanti (dal 36’st Mariani); Tazzer, Menichetti (dal 36’st Negri), Castorani (dal 40’st Benericetti), Lici; Remorini (dal 26’st Zorica), Doveri (dal 40’st Semprini); Brega. A disp. Bartolozzi, Mariani, Semprini, La Prova, Benericetti,, Calabrese, Negri, Albanese. All. Maneschi

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Marcatori: st 34’ Khribech

Note: angoli 6-2 per l’Fc Ponsacco 1920. Recupero: pt 1’; st 5’. Ammoniti Doveri, Gramaccia, Tersini, Vinagli, Remorini, Petriccia e Brega.