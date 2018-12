Serie D, girone E: Ponsacco cala il tris. Il Tuttocuoio fermato sul pari ora trema

PISA – Il Ponsacco batte il Prato (3-1) e accorcia le distanze sulla capolista Tuttocuoio che non va oltre il pareggio (2-2) contro il Real Forte Querceta sceso al Leporaia a caccia di punti salvezza. Non approfitta del mezzo passo falso del Tuttocuoio il GhiviBorgo che non va oltre il pari a reti bianche nella sfida allo Scandicci.

I risultati della sedicesima giornata

Aquila Montevarchi – Pianese 1-1

Cannara – Sangiovannese 1-0

Gavorrano – San Donato Tavernelle 2-3

GhiviBorgo – Scandicci 0-0

Ponsacco – Prato 3-1

San Gimignano – Trestina 1-4

SeraPozzi – Bastia 4-1

Sinalunghese – Aglianese 1-1

Tuttocuoio – Real Forte Querceta 2-2

Viareggio – Massese 2-2

LA NUOVA CLASSIFICA

Tuttocuoio punti 35

Fc Ponsacco, GhiviBorgo 34

SerraPozzi 29

Aquila Montevarchi, Trestina 27

Pianese 26

San Donato Tavernelle 25

Cannara 23

Sangiovannese 22

Viareggio 19

Gavorrano 18

Scandicci 16

Bastia, Aglianese 15

Prato, Sinalunghese 13

Real Forte Querceta 12

Massese 11

San Gimignano 10