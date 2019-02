Serie D, girone E: risultati e classifica. Comanda la Pianese

PISA – Nel girone E della serie D si e’ giocata la venticinquesima giornata di campionato. Tuttocuoio sconfitto in casa dall’Aquila Montevarchi per 2-1. Nel big-match il Ponsacco non va oltre il pareggio contro il GhiviBorgo di mister Pagliuca (1-1). A beneficiarne la Pianese che espugna il campo della Sangiovannese per 2-1 e balza in vetta alla classifica. Adesso Ponsacco, Tuttocuoio e Seravezza si trovano appaiate a quota 45 punti.

I risultati della venticinquesima giornata

Cannara – Viareggio 1-0

Ponsacco – Ghiviborgo 1-1

Prato – Massese 3-1

Real Forte Querceta – Bastia 1-2

San Donato Tavernelle – Aglianese 1-1

San Gimignano – Gavorrano 0-2

Sangiovannese – Pianese 1-2

Sinalunghese – Serravezza 0-3

Trestina – Scandicci 1-0

Tuttocuoio – Aquila Montevarchi 1-2

LA NUOVA CLASSIFICA

Pianese punti 47

GhiviBorgo 46

Ponsacco, Seravezza, Tuttocuoio 45

San Donato Tav 42

Aquila Montevarchi 41

Trestina 39

Gavorrano 37

Cannara, Sangiovannese 34

Viareggio 33

Prato 30

Real Forte Querceta 28

Bastia, Aglianese 27

Sinalunghese 23

Scandicci 22

San Gimignano 15

Massese 12