Serie D, girone E: risultati e classifica. Tuttocuoio ko ma sempre in vetta

PISA – Il Tuttocuoio cade in casa per mano del SerraPozzi (2-1),ma il ko è inodore visto che dietro il Ponsacco non ne approfitta perché non va oltre il pari (1-1) con il. Viareggio, ed anzi è scavalcato dalla Pianese che vince con un poker sul campo del Querceta e adesso è seconda.

Ecco i risultati dopo la nona giornata di campionato

Ponsacco – Viareggio 1-1

Real Querceta – Pianese 0-4

Tuttocuoio – SerraPozzi 1-2

San Gimignano – GhiviBorgo 0-1

Aglianese – Bastia 0-3

Prato – Scandicci 2-1

Trestina – Gavorrano 0-1

Cannara – Montevarchi 1-0

Sangiivannese – Massese 1-0

LA CLASSIFICA

Tuttocuoio 22

Pianese 19

Sangiovannese, Ponsacco, GhiviBorgo 18

Trestina 16

SeraPozzi 14

San Donato, Montevarchi, Cannara 13

Gavorrano, Querceta 10

Prato 9

Bastia, Sinalunghese, San Gimignano 8

Viareggio 7

Aglianese 6

Massese 5

Scandicci 3