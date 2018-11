Serie D girone E. Sinalunghese – Ponsacco 0-0. Rossoblù pericolosi con Doveri, Castorani e Tazzer. Ma non basta per conquistare l’intera posta in palio

PISA – Prima Zorica. Poi Remorini e Semprini. Le ha provate tutte mister Maneschi per scardinare il fortino della Sinalunghese, reduce da cinque ko consecutivi e affamata di punti. Ma il muro dei padroni di casa ha tenuto fino al novantesimo, nonostante una seconda frazione giocata dall’Fc Ponsacco in costante proiezione offensiva.

I rossoblù hanno provato a far male prima con Doveri proprio in chiusura di primo tempo (45’) che ha sfiorato l’incrocio dei pali con una bella conclusione dal limite dopo una combinazione con Brega. Poi, in apertura di secondo tempo, (1’) con un’incursione di Castorani rintuzzata da una parata in tuffo di Marini e infine (22’) con una girata dal limite di Tazzer che ha lambirto la traversa.

La Sinalunghese, più quadrata a centrocampo dove i rossoblù hanno risentito molto dell’assenza dello squalificato Caciagli, ha replicato colpo su colpo insidiando Bulgarelli due volte con Mancini che ha sparato da distanza ravvicinata addosso prima (9’) a Gremigni e poi (25’)a Mazzanti, quindi (36’) con una sassata dalla distanza di Capogna che sorvola di poco la traversa.

Alla fine, però, il pari rispecchia in modo abbastanza fedele quanto visto sul prato dell’Angeletti di Sinalunga: l’Fc Ponsacco 1920 scivola al quarto posto ma, quel che più conta, guadagna un altro punto sul primo posto adesso occupato, in coabitazione, da Tuttocuoio e Pianese.

SINALUNGHESE – FC PONSACCO 1920 0-0

SINALUNGHESE: Marini; Menchetti, Calveri, Fanetti, Barbagli; Doka (dal 47’st Chioccioli), Cerofolini, Montagnoli (dal 25’st Chiasserini), Mancini (dal 29’st Vesseur), Capogna; Lucatti A disposizione: Marchi, Quero, Chioccioli, Meoni, Leti, Adamo, Miele. All. Fani.

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Gremigni (dal 27’st Semprini), Colombini, Mazzanti, Lici; Tazzer, Castorani (dal 40’st Menichetti), Mariani (dal 22’st Remorini); Doveri /(dal 40’st Benericetti); Vanni (dal 15’st Zorica), Brega. A disposizione: Lai, Albanese, Calabrese. All. Maneschi.

Arbitro: Catani di Fermo

NOTE: Angoli 8 a 1 per la Sinalunghese. Recupero: pt 0; st 4’. Ammoniti Castorani, Barbagli e Doveri.