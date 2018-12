Serie D. Natale amaro per il Ponsacco che cade (1-0) a San Giovanni Val d’Arno

PONSACCO – Natale amaro per l’Fc Ponsacco 1920. I rossoblù cadono anche a San Giovanni Val d’Arno, rimediano la terza sconfitta esterna consecutiva e chiudono il girone d’andata al terzo posto. Per fortuna ai piani alti non cambia nulla perché la capolista GhiviBorgo cede sul campo dell’Aglianese (4-2) e il Tuttocuoio finisce ko (1-0) su quello del Gavorrano. Così la vetta rimane a sole tre lunghezze di distanza.

Il gol che decide la partita lo firma l’ex Pontedera Disanto che, in apertura di riipresa (3’), sfrutta alla perfezione un’imbeccata di Mazzolli su punizione, s’invola sulla sinistra e da posizione più defilata beffa Bulgarelli sul primo palo. L’Fc Ponsacco 1920 sbanda e tre minuti rischia addirittura il raddoppio quando Disanto centra in pieno la traversa con una punizione magistrale. Dopo, però, è un monologo rossoblù: al 9’ Colombini incorna di poco a lato, al 21’ Doveri si ritrova il pallone al limite dell’area piccola e spara a botta sicura ma Scarpelli respinge, due minuti dopo si accende, su un angolo di Caciagli, si accende una mischia furibonda in area di rigore della Sangiovannese e l’Fc Ponsacco 1920 protesta animatamente per un presunto fallo di mano. Nel finale (42’) c’è un’altra occasione per l’Fc Ponsacco 1920 con Colombini che ci prova dal limite dell’area ma Scoscini ci mette una gamba e devia sopra la traversa.

SANGIOVANNESE – FC PONSACCO 1920 1-0

SANGIOVANNESE: Scarpelli; Manghi, Scoscini, Benedetti (dal 35’st Calori), Gautieri; Rontini, Mazzolli (dal 24’st Tacconi), Muscas; Regoli, Mencagli, Disanto.A disp. Gerbinesi, Piazzesi, Baldesi, Lorenzoni, Polo, Gerardini, Mugelli. All. Buso.

FC PONSACCO 1920: Bulgarelli; Tazzer, Colombini, Mazzanti, Lici (dal 10’st Gremigni); Caruso (dal 26’st Benericetti), Caciagli, Negri (dal 33’ st Mariani); Doveri; Brega, Semprini (dal 10’st Zorica). A disp. Bartolozzi, Albanese, Menichetti, Macchi, Calabrese. All. Maneschi.

Arbitro: Madonia di Palermo

Marcatori: st 3’ Disanto

Note: angoli 5 a 3 per l’Fc Ponsacco 1920. Recupero: pt 2’; st 5’. Ammoniti Scoscini, Lici, Caruso e Doveri