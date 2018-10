Serie D. Ponsacco-Gavorrano anticipata a sabato 20 ottobre. La squadra si prepara al GhiviBorgo

PISA – Adesso c´è anche il via libera ufficiale della Lnd Serie D: la sfida tra Fc Ponsacco e Gavorrano è stata anticipata a sabato 20 ottobre alle 15. La Lega Nazionale Dilettanti, infatti, ha accolto la richiesta congiunta delle due società.

Intanto l’Fc Ponsacco 1920 prosegue la preparazione in vista della sfida di domenica a Ghivizzano con il GhiviBorgo. Ieri buon test dei rossoblù a Uliveto Terme con l’Urbino Taccola, tosta formazione di Promozione, chiuso con una vittoria per 4-1. In evidenza Semprini, autore di una doppietta. A segno anche Doveri e Lici.

Per quanto riguarda la trasferta di Ghivizzano, i padroni di casa hanno messo a disposizione della tifoseria rossoblù tutto il settore ospiti. Biglietto: otto euro.