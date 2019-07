Serie D. Il Ponsacco inizia la preparazione agli ordini di mister Luigi Pagliuca

PONSACCO – Ci sono Caciagli e Yuri Papi, per ora gli uomini di maggiore esperienza a disposizione del nuovo mister Luigi Pagliuca nell’Fc Ponsacco 1920 che inizia ufficialmente la preparazione precampionato dopo “l’operazione salvataggio” di quest’estate da parte di tutta la città. E poi un manipolo di giovani di belle speranze.

Alcuni dei quali, però, anche con trascorsi già significativi in serie D. Ci sono, ad esempio, Francesco Noccioli, 19 anni e già sette reti l’anno scorso in D con le maglie di Viareggio e Seravezza. E Fabio Cortopassi, centrocampista di 20 anni, e 46 presenze nella stessa categoria in due campionati con le maglie di Tuttocuoio prima e Aglianese poi.

Fra i volti nuovi anche Tommaso Aglietti (19 anni), portiere arrivato dall’Entella, il difensore Nicolas De Carlo (19) ex Sangiovannese e Primavera Brescia, il centrocampista Filippo Carrara (17) proveniente dal Tau e gli attaccanti Baroni e Aufiero (entrambi 19) arrivati dalla Lucchese. Fra i reduci della passata stagione, invece, confermati anche Becagli, Tehe e Calabrese.

L’Fc Ponsacco 1920 rimarrà un cantiere aperto ancora per qualche settimana, ma mister Pagliuca parte comunque con un gruppo di 20 giocatori. Di seguito i giocatori che cominceranno la preparazione questo pomeriggio.

Portieri: Tommaso Aglietti (Entella), Marco Bartolozzi e Lorenzo Lista.

Difensori: Andrea La Prova, Stefano Becagli, Nicholas De Carlo (Sangiovannese), Bruno Calabrese, Marco Accardo e Filippo Macchi.

Centrocampisti: Yuri Papi (Aglianese), Matteo Caciagli, Filippo Carrara (Tau Calcio) e Fabio Cortopassi (Aglianese).

Attaccanti: Momo Tehe, Gabriele Gargani, Francesco Baroni (Lucchese), Matteo Aufiero (Lucchese), Federico Altamura, Niccolò Micchi e Francesco Noccioli (Aglianese).

Nello staff di mister Pagliuca ci sono il secondo Lelio Biancalana, il preparatore dei portieri Stefano Volpi e il preparatore atletico Stefano Cappelli.