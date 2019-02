Serie D. Zorica illude il Ponsacco. Con il Montevarchi pero’ e’ l’ennesimo pari

PONSACCO – Nulla da fare. Non si interrompe nemmeno nel turno infrasettimanale l’astinenza dell’Fc Ponsacco 1920, a secco di successi dal 20 gennaio (2-1 con lo Scandicci) e che nel 2019, finora, ha conquistato soltanto una vittoria in otto partite.

Giocano i padroni di casa al cospetto di un Montevarchi solido e scorbutico, arrivato a Ponsacco reduce da due successi consecutivi e con l’obiettivo dichiarato di rientrare nel giro dell’altissima classifica. Ma non concretizzano, nemmeno stavolta. E così il leit motiv si ripete: successo ancora una volta rinviato e stavolta, a fine partita, affiora pure la contestazione della tifoseria di casa che, evidentemente, nutre ambizioni maggiori rispetto al quinto posto occupato attualmente dai rossoblù, sia pure a tre sole lunghezze di distanza dalla vetta.

Nell’Fc Ponsacco non ci sono gli squalificati Lici e Tazzer. Al loro posto sulle corsie esterne prendono posizione Gremigni e Becagli mentre in avanti Colombini rilancia dal primo minuto Zorica al posto di Semprini. Nel Montevarchi, invece, l’unica novità rispetto alla squadra che sabato si è imposta di misura sulla Sinalunghese è il rientro di Salvadori al centro della difesa.

La prima mezzora è di studio e contrassegnata dal marcato predominio territoriale dei padroni di casa che al 12’ si rendono pericolosi con un affondo sulla sinistra di Mariani su cui Doveri arriva con un secondo di ritardo. Poi, però, l’Fc Ponsacco 1920 passa in vantaggio e la gara s’infiamma: è il 29’, infatti, quando proprio Zorica prima lancia in verticale Brega e poi controlla il pallone di ritorno del compagno e dal limite insacca imparabilmente al fil di palo. La rete dà la scossa alla gara che diventa un vero e proprio botta e risposta fino al termine della prima frazione: al 34’ Mariani sfiora l’incrocio al termine di un schema ben riuscito su calcio da fermo, al 38’ Essoussi si gira in un fazzoletto e sfiora la traversa e un minuto dopo Gremigni spara a botta sicura da distanza ravvicinata ma Tognarelli salva in angolo la conclusione verosimilmente destinata all’angolino alla destra di Tegli. Proprio sul filo del gong, però, arriva il pareggio del Montevarchi: al 44’, infatti, Masini (che all’inizio della ripresa lascerà il posto a Meledandri) se ne va sulla sinistra e pesce Biagi solo a centro area per il quale è un gioco da ragazzi insaccare alle spalle di De Carlo.

La ripresa, invece, offre meno spunti. Perché il muro eretto dai valdarnesi regge bene all’urto dei padroni di casa, in costante proiezione offensiva nel tentativo di conquistare l’intera posta in palio. La prima minaccia per Tegli arriva al 10’ con un mischione davanti alla porta successivo a una punizione di Mariani, sbrogliato da Achy con una deviazione in angolo. Il Montevarchi, però, non sta a guardare e al 24’ mette paura a De Carlo con Biagi che sguscia a Becagli e pesca Essoussi in area di rigore il cui fendente si perde di poco sopra la traversa. Tre minuti dopo, invece, Brega fa tutto da solo: salta un paio di avversari e lascia partire una conclusione tagliata da posizione defilata che si perde di poco a lato. Poi, al 39’ Zorica anticipa Tegli in uscita ma un difensore del Montevarchi spazza via prima che la palla finisca in fondo al sacco

Poi non succede più nulla fino al 44’ quando Tognarelli anticipa Brega in area di rigore portando via la palla con l’avambraccio. L’arbitro è lì a due passi ma decide di lasciar correre. Così finisce con l’Fc Ponsacco 1920 che esce dal campo contestato dalla tifoseria e il Montevarchi che festeggia il terzo risultato utile consecutivo.

FC PONSACCO 1920 – MONTEVARCHI 1-1

FC PONSACCO 1920: De Carlo; Gremigni, Colombini, Mazzanti, Becagli; Mariani (dal 25’st Negri), Caciagli, Castorani; Doveri (dal 16’st Semprini); Zorica, Brega. A disp. Bartolozzi, Birzo, Matteoni, Menichetti, Caruso, Albanese, Calabrese. All. Colombini

MONTEVARCHI: Tegli; Achy, Tognarelli, Salvadori, Rialti; Mannella, Donatini, Biagi; Masini (dal 1’st Meledandri); Diarrosouba (dal 32’st Amatucci), Essoussi. A disp. Pellegrini, Migliorini, Clement, Zini, Parigi, Gistri, Adami. All. Venturi.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

RETI: pt 29’ Zorica, 44’ Biagi

NOTE: 6 – 2 per l’Fc Ponsacco 1920. Ammoniti Donatini, Colombini