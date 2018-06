Serie A. Parte l’avventura del Pisa Beach Soccer. Tutti i protagonisti. Le foto

TIRRENIA – Parte ufficialmente oggi venerdi 15 giugno da San Benedetto Del Tronto la stagione del Beach Soccer che vedrà protagonista anche quest’anno in serie A il Pisa di mister Juniho Cinco il primo allenatore straniero della storia del Club e otto volte campione del mondo, che è stato presentato mercoledì 13 giugno presso il Bagno La Pace a Tirrenia.

di Giovanni Manenti

Nella prima tappa della serie A di Beach Soccer il Pisa scenderà in campo venerdì 15 giugno alle ore 10.45 contro l’Us Bragno Sabato 16 Giugno il match contro i padroni di casa della Samb e domenica 17 lo scontro con il Romagna.

“Sarà un altra stagione da protagonista per noi – afferma il presidente nerazzurro Alessandro Donati – fa piacere come molte imprenditori cittadini si siano avvicinati alla nostra realtà fatta di persone serie. Noi cercheremo di dargli la massima visibilità in quello che è uno sponsor nazionale e di portare alto il nome della nostra città ovunque andremo a giocare. Per la prima volta nella storia del Pisa avremo un allenatore straniero come Juninho Cinco otto volte campione del mondo che ci porterà tanta esperienza visto che proprio il Brasile è la nazione in cui il Beach Soccer va per la maggiore”.

LA ROSA DEL PISA BEACH SOCCER

PORTIERI: 1 Alessio BATTINI, 30 Leandro CASAPIERI, 22 Angelo MONTENEGRO

GIOCATORI DI MOVIMENTO: 3 GABRIEL, 5 Federico FAPPONI, 6 Alessio SAVIOZZI 7 Christian BIERMANN, 8 Raffaele ORTOLINI 10 Stefano MARINAI, 11 Lorenzo VAGLINI 13 Sascha WEIRAUCH, 14 Salvatore SANFILIPPO, 15 Stefano CINQUINI, 18 Mirko MARRUCCI, 20 Luca BARSOTTI, 23 Lorenzo PASQUINI, 24 Elia GALLIGANI, 25 Gianmarco GENOVALI.

STAFF TECNICO: JUNINHO CINCO (Allenatore), Marco BIAGINI (All. In Seconda), Matteo MARRUCCI (Direttore Tecnico), Marco VALIANTE (Preparatore Portiere).

DIRIGENZA: Alessandro DONATI (Presidente), Fabrizio VALDRIGHI e Matteo ANCONETANI (Vice Presidenti), Federico LEMMI (Direttore Generale), Andrea PELLI (Direttore Sportivo), Fabrizio DEL PECCHIA (Responsabile Marketing), Romina ORSINI (Addetto Stampa).