Servizi demografici. Si prosegue su appuntamento e aumentano i recapiti telefonici a disposizione

PISA – I servizi demografici comunali, sia gli uffici centrali di Palazzo Gambacorti che le sedi decentrate sul territorio, proseguono l’attività di ricevimento al pubblico previo appuntamento telefonico, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale che stabilisce fino al 31 luglio l’applicazione di misure finalizzate al contenimento del rischio Covid-19.

Data la necessità di fissare in anticipo l’appuntamento, il Comune di Pisa aumenta i recapiti telefonici a disposizione dell’utenza, distinti per specifici servizi. Soltanto per il ritiro delle notifiche di Sepi ed Equitalia l’utenza si può presentare direttamente agli sportelli dell’Urp e delle sedi decentrate, senza appuntamento.

“Stiamo cercando di venire incontro ai disagi creati dal ricevimento su appuntamento presso gli uffici dei servizi demografici – spiega il vicesindaco Raffaella Bonsangue -. Purtroppo la normativa in vigore e la diminuzione di personale idoneo a prestare servizio al pubblico non consentono ancora la completa riapertura degli sportelli. Abbiamo rafforzato i contatti telefonici e stiamo predisponendo nuove modalità operative di smistamento dell’utenza: a breve personale specializzato sarà messo a disposizione del pubblico nell’atrio di Palazzo Gambacorti per velocizzare l’accesso agli uffici e fornire risposte più veloci nei di casi di urgenza”.

Di seguito le informazioni di apertura degli sportelli e i contatti a cui rivolgersi per i servizi demografici:

Ufficio Centrale di Anagrafe – Piazza XX Settembre

Servizi di certificazione ed emissione carte d’identità/certificazioni e autentiche

Apertura degli sportelli dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri 3336264260/3663481048 dalle ore 8.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio Centrale di Anagrafe – Piazza XX Settembre

Servizi di variazioni anagrafiche

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri 050/910556; 050/910513; 050/910534 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio Centrale di Anagrafe – Piazza XX Settembre

Servizi di stato civile

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Per l’appuntamento contattare i numeri seguenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì:

– Certificazione; 050/910209;

– Matrimoni; 050/910236; 050/910225;

– Nascite/Cittadinanze; 050/910609.

Ufficio Elettorale – Vicolo del Moro

Servizi di elettorale e leva militare

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 3336265248 dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.

Ufficio decentrato di Riglione – Piazza della Fornace

Servizi di anagrafe e stato civile

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 050/3161398 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Ufficio decentrato di Marina di Pisa – Via Guidi

Servizi di anagrafe

Apertura dello sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per l’appuntamento contattare il numero 050/36307 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.

Per il ritiro delle notifiche di Sepi ed Equitalia l’utenza può presentarsi senza appuntamento nelle seguenti modalità:

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 2 (CEP), la ex Circoscrizione 4 (San Marco-San Giusto), la ex Circoscrizione 5 (Don Bosco): il ritiro può essere effettuato preso la sede dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza XX Settembre;

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 3 (Putignano): il ritiro può essere effettuato preso la sede Ufficio decentrato di Riglione – Piazza della Fornace;

Notifiche per le quali era indicata la sede di ritiro presso la ex Circoscrizione 1 (Marina di Pisa): la sede di ritiro è confermata.