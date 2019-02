Sette denunce e chiusura per oltre 20 giorni per spaccio davanti al minimarket

PISA – Gli uomini della squadra volante della Questura di Pisa, assieme alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura e alle unità cinofile della Guardia di Finanza di Pisa, hanno documentato una consistente attività di spaccio e di ricettazione svolta sotto i loggiati di piazza della Stazione, di fronte ad un minimarket che, già nel 2014, era stato destinatario di un provvedimento di chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della rete pubblica, è stato accertato come il minimarket fosse nuovamente diventato un abitualmente frequentato da pregiudicati. Alcuni tra questi, non si limitavano ad acquistare alcolici e a bivaccare sui gradini di fronte all’esercizio, ma avevano istituito un vero e proprio bazar dell’illecito di fronte al minimarket.

Le telecamere di videosorveglianza, guidate dalla Sala Operativa della Questura, hanno immortalato, all’ingresso del minimarket, trattative per l’acquisto di orologi, indumenti provento di furto e telefoni cellulari. Non solo acquisti ma anche baratto: per un maglione bianco un uomo si è aggiudicato della droga. Gli uomini della Squadra Volante hanno fermato i due soggetti, un gambiano e un marocchino con numerosi precedenti, sequestrando la sostanza stupefacente, 10 grammi di hashish, e denunciando rispettivamente gli autori per cessione di sostanza stupefacente e ricettazione. Nella rete degli investigatori della Polizia è caduto anche un altro soggetto, un trentenne nigeriano, cliente fisso del minimarket. L’uomo, ripreso dalle telecamere, si è reso autore di una fiorente attività di spaccio.

In un primo momento era riuscito a sfuggire al controllo degli agenti, ma la sera del 13 febbraio, è scattato il blitz dopo due scambi di droga. L’occhio della telecamera guidata dalla questura ha anche fatto trovare il nascondiglio della droga. A quel punto, intorno alle 20, 4 pattuglie della polizia e un’unità cinofila della guardia di finanza, hanno proceduto a fermare i due. Il nigeriano è stato trovato nella diponibilità di 30 grammi di marijuana, nascosti in un calzino sotto la ruota dell’autovettura e alla base di un palo prospicente l’accesso al minimarket. Il bilancio complessivo dell’operazione si è concluso con 7 denunciati, di cui 4 in materia di spaccio 2 per ricettazione 1 per inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio e resistenza, tutti commessi davanti all’esercizio commerciale e 50 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e decine di soggetti identificati, quasi tutti pregiudicati. Stante la gravità delle condotte perpetratesi dinanzi al minimarket, il Questore di Pisa ha disposto la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale per 25 giorni, poiché ritrovo abituale di soggetti pregiudicati, luogo dove si commettono reati con pregiudizio per l’ordine la sicurezza pubblica, la morale pubblica e la sicurezza dei cittadini.