Sette ristoranti per sette famiglie. Iniziativa di solidarietà nel territorio pisano.

PISA – Una iniziativa lodevole, quella realizzata da sette ristoranti pisani che hanno deciso di accendere la festa attraverso l’ospitalità a pranzo per sette famiglie in difficoltà del territorio.

L’iniziativa nasce in seno a ConfRistoranti Confcommercio e ha trovato nella Caritas diocesana, l’organismo pastorale della Chiesa pisana che nel 2017 ha incontrato quasi 1.600 persone in condizione difficoltà che vivono nel territorio pisano, il giusto riferimento per individuare quelle famiglie che trascorreranno al ristorante la festa che tutte le feste si porta via. Si tratta di “ piccolo dono in occasione dell’Epifania, nello spirito di condivisione e reciproca conoscenza” – ammette la presidente di ConfRistoranti Daniela Petraglia: “un modo amichevole per incontrare queste famiglie, e magari l’inizio di qualcosa che non si concluderà necessariamente in occasione del pranzo. Il nostro va inteso come un vero e proprio invito a trascorrere la festa a casa nostra, perchè la vita familiare di noi ristoratori si svolge prevalentemente presso le nostre attività professionali. Un grazie alla Caritas per la disponbilità a realizzare l’iniziativa”.

“Siamo noi che ringraziamo Confristoranti Confcommercio per l’iniziativa in sé, assolutamente meritoria, e anche per il messaggio ch, implicitamente, lancia – ha sottolineato il direttore della Caritas don Emanuele Morelli -: la città che sogniamo è quella non lascia ai margini nessuno e quest’iniziativa va sicuramente in quella direzione. Auspichiamo che la collaborazione con il mondo della ristorazione possa essere estesa ad altre iniziative e magari anche ad altre categorie produttive. Il mondo dell’impresa, infatti, può giocare un ruolo determinante nell’aiutare tante persone a rimettersi in piedi e ricominciare a comminare con le proprie gambe”.

Alla fine del pranzo, come da tradizione, calza della befana per tutti i bambini.

Questi i ristoranti che hanno aderito: Ristorante Il Campano (via Domenico Cavalca), Ristorante Ippodromo (via Sterpaia San Rossore), Ristorante La Pergoletta (via Delle Belle Torri), Ristorante La Scaletta (via Pietrasantina), Ristorante La Botteghina Da Vittoria (via Delle Belle Torri), Ristorante I Paccheri (via Matteucci), Ristorante Fantasma dell’Opera (via Palestro)