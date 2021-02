PISA – Settimana ricca di appuntamenti per i consiglieri comunali. Oltre al Consiglio Comunale di martedì 16 Febbraio (dalle 14, diretta streaming), lunedì 15 Febbraio alle 8,30 si riunirà la Commissione Urbanistica con all’ordine del giorno “Illustrazione del progetto di Ottimizzazione impianti ed implementazione nuove linee produttive” presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti in Via Ragghianti n. 12 proposto da Herambiente Servizi Industriali.

Relazioneranno l’Assessore all’ Urbanistica Massimo Dringoli, la Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Pisa, Daisy Ricci e la funzionaria della stessa Direzione Urbanistica Carlotta Pierazzini. Su questo stesso argomento c’era anche la richiesta del consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune). Sempre lunedì 15 Febbraio, ma alle 15,30, si riunirà anche la Commissione Bilancio su “Fondazione Teatro di Pisa – Approvazione Statuto”. Alle 17, sempre di lunedì 15 Febbraio, si riunirà anche la Commissione Politiche sociali, con all’ordine del giorno la “Relazione annuale della Garante dei Diritti della Persona Disabile”, Lia Sacchini.

Mercoledì 17 Febbraio alle 11, si riunirà la 1° Commissione di Controllo e Garanzia, con all’ordine del giorno l’ Audizione del Dirigente del settore Patrimonio del Comune di Pisa, Claudio Grossi su il Bando per l’ assegnazioni degli arenili comunali. Infine, sempre mercoledì 17 Febbraio, ma alle 15,15, si riunirà anche la Commissione Cultura con all’ordine del giorno “Sopralluogo e audizione dell’Assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani sul progetto di completamento e valorizzazione della Cittadella Galileiana area ex Vecchi Macelli”. Tutte le riunioni si terranno da remoto e in diretta streaming