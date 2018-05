Settore giovanile: Berretti ok, scivolano gli Under 16 ma restano in corsa

PISA – La Berretti vince, gli Under 16 perdono ma entrambe le ambiziose formazioni nerazzurre restano in corsa per una storica qualificazione.

La squadra Berretti di mister Giannini supera nettamente in trasferta il Siena e adesso si giocherà con il Livorno (sabato 19 maggio) il passaggio ai quarti di finale del campionato nazionale di categoria.

Gli Under 16 di mister Birindelli perdono il match d’andata con il Pordenone (2-0) uscendo però a testa altissima dal campo: nel return match tutto è ancora possibile.

Ecco il quadro completo dei risultati:

Campionato BERRETTI

Siena-Pisa 1-3

Campionato UNDER 16

Pordenone-Pisa 2-0

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pontedera-Pisa 0-0

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Arezzo 0-0