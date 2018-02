Settore Giovanile, deludono le squadre nerazzurre

PISA – Trasferta amara per Under 17 e Under 15 che tornano da Cuneo con due sconfitte di misure e con l’amaro in bocca.

I Giovanissimi impattano in casa con il Prato mentre i Giovanissimi “B” escono battuti dal match di Empoli: ecco nel dettaglio tutti i risultati del weekend

Campionato UNDER 17

Cuneo-Pisa 3-2

Campionato UNDER 15

Cuneo-Pisa 2-1

Campionato GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI

Pisa-Prato 0-0

Campionato GIOVANISSIMI B PROFESSIONISTI

Empoli-Pisa 2-0

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Oltrera-Pisa 1-1

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Fornacette Casarosa-Pisa 0-6

Campionato ESORDIENTI 2007 (a 9)

Zambra-Pisa 2-2

Campionato PULCINI (femminile)

Pisa-Scintilla 0-3

Campionato PULCINI 2008

Ospedalieri-Pisa 2-3

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Calci-Pisa 4-1

Campionato PULCINI 2009 (gir. B)

Pisa-Navacchio Zambra 3-5

Foto tratta da Pisachannel