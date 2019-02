Settore giovanile: la Berretti impegnata a Carrara. Trasferte in Sardegna per Under 15 e 17

PISA – Trasferta in Sardegna per Under 17 e Under 15 mentre la Berretti sarà di scena a Carrara. Questi gli appuntamenti più importanti del lungo weekend di gare delle formazioni giovanili nerazzurre.

Ecco il programma completo:

Campionato BERRETTI

Carrarese-Pisa (sabato, ore 14.30)

Campo “Paolo D’Este”, Piazza Almo Baracchini, Carrara

Campionato UNDER 17

Olbia-Pisa (domenica, ore 15)

Campo “Geovillage”, via Giorgia, Olbia

Campionato UNDER 15

Olbia-Pisa (domenica, ore 11)

Campo “Geovillage”, via Giorgia, Olbia

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Arezzo (domenica, ore 11)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO

Pisa-Forcoli (domenica, ore 9.30)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO

Mda-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Mandriolo”, via Aurelia 35/A, Pisa

Campionato PULCINI FEMMINILE

Colline Pisane-Pisa (sabato, ore 15.30)

Campo “Becherini”, via Pennati, Crespina

Campionato PULCINI 2008

Pisa-Migliarino (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2009

Pisa-Ponsacco (domenica, ore 10.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI

Raggruppamento (domenica, ore 11.30)

Campo Sportivo di Marina di Pisa

Campionato PICCOLI AMICI (gir.A)

Raggruppamento (domenica, ore 10.00)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato PICCOLI AMICI (gir.B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano