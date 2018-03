Settore giovanile Pisa Sc. I Giovanissimi B superano la Lucchese. Ben 11 gare rinviate

PISA – In un weekend caratterizzato dal maltempo, con ben 11 gare rinviate, il settore giovanile nerazzurro fa registrare un bilancio comunque molto positivo con la formazione Berretti nel ruolo di protagonista grazie alla roboante vittoria (9-0) sull’Arzachena.

Successi anche per Under 17, Under 15 e Giovanissimi B, mentre gli Under 16 vengono bloccati sul pari interno dalla Paganese. Ecco il quadro completo dei risultati

Campionato BERRETTI

Pisa-Arzachena 9-0

Campionato UNDER 17

Pisa-Gavorrano 3-1

Campionato UNDER 16

Pisa-Paganese 0-0

Campionato UNDER 15

Pisa-Gavorrano 3-0

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Lucchese 2-1