Settore giovanile Pisa Sc, la Berretti sfida il Pontedera

PISA – Ben 16 gare in programma nel lungo e interessante weekend delle formazioni giovanili nerazzurre.

Torna in campo la Berretti per affrontare al “Taccola” il Pontedera: doppio confronto casalingo contro la Pistoiese per Under 17 e Under 15, mentre gli Under 16 saranno impegnati in casa del Monopoli.

Ecco nel dettaglio tutti gli impegni:

Campionato BERRETTI

Pisa-Pontedera (sabato, ore 14.30)

Campo “Taccola”, via Redini, Uliveto Terme

Campionato UNDER 17

Pisa-Pistoiese (domenica, ore 15.00)

Campo San Cataldo, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 16

Monopoli-Pisa (domenica, ore 14.30)

Campo “Azzurri d’Italia”, via Conversano, Castellana Grotte (Ba)

Campionato UNDER 15

Pisa-Pistoiese (domenica, ore 11.00)

Campo San Cataldo, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Arezzo-Pisa (sabato, ore 17.00)

Campo “Friscia”, località Le Caselle, Arezzo

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Grosseto (domenica, ore 11.00)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Pisa-Atletico Cascina (domenica, ore 9.30)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Atletico Cascina-Pisa (sabato, ore 15.45)

Campo “Fiorentini”, via Fosso Vecchio 105, Cascina

Campionato ESORDIENTI 2007

Pisa-Bellaria (sabato, ore 16.30)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato PULCINI (femminile)

Sextum Bientina-Pisa (sabato, ore 18.15)

Campo Comunale, via Da Vinci, Bientina

Campionato PULCINI 2008

Pisa-San Miniato (sabato, ore 16.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 1, Coltano

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Pisa-Migliarino Vecchiano (domenica ore 11.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 1, Coltano

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Calci-Pisa (domenica, ore 10.45)

Campo Comunale, via Tevere, Calci

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir.F)

Raggruppamento (sabato, ore 15.00)

Campo “Scirea”, Arena Metato

Campionato PRIMI CALCI (gir.B)

Raggruppamento (domenica, ore 10.30)

Campo Comunale, Cenaia

Campionato PICCOLI AMICI

Raggruppamento (ore 16.15)

Campo “Masoni”, Fornacette