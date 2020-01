Settore giovanile Pisa Sc. La Primavera in amichevole a Parma. Il programma completo

PISA – Riprende, anche se non a pieno regime, anche l’attività del settore giovanile nerazzurro.

Il campionato Primavera 2 partirà soltanto il prossimo weekend con i nerazzurri opposti al Cosenza, ma per tenersi in allenamento i ragazzi di mister Ciccio Baiano giocheranno Sabato 11 gennaio (Centro Sportivo “Collecchio”, ore 14.30) una amichevole con il Parma.

Torna invece il campionato, con sfide difficili e prestigiose per Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 e Under 13. Vediamo, nel dettaglio, tutti gli impegni:

Campionato UNDER 17

Pisa-Torino (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 16

Spezia-Pisa (domenica, ore 15.00)

Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 15

Spezia-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo “Ferdeghini”, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 14

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 11.30)

Campo “Frascari”, via Calamandrei, Pistoia

Campionato UNDER 13

Pisa-Fiorentina (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Pisa-Sassuolo (sabato, ore 16.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Libertas Academy-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo Comunale di Vorno, Capannori (Lu)

Campionato PRIMI CALCI (Gir. E)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano (Pi)

La foto sopra è tratta dalla pagina Facebook del Pisa Sporting Club