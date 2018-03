Settore giovanile. Il Pisa Sc ospita l’Arzachena

PISA – Impegno casalingo per la formazione Berretti di mister Giannini che sabato al “Taccola” di Uliveto Terme ospiterà l’Arzachena.

Fra le mura amiche anche Under 17 e Under 15 entrambe impegnate col Gavorrano e Under 16 con la Paganese.

Per Giovanissimi e Giovanissimi B l’atteso derby con la Lucchese.

Ecco tutto il programma delle gare del weekend:

Campionato BERRETTI

Pisa-Arzachena (sabato, ore 14.30)

Campo “Taccola”, via Redini, Uliveto Terme

Campionato UNDER 17

Pisa-Gavorrano (domenica, ore 15.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 16

Pisa-Paganese (domenica, ore 15.00)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato UNDER 15

Pisa-Gavorrano (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Lucchese-Pisa (domenica, ore 11.30)

Campo Acquedotto, Monte San Quirico, Lucca

Campionato GIOVANISSIMI B PROF.

Pisa-Lucchese (domenica, ore 11.00)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI a 11 2006

Pisa-Pisa Ovest (domenica, ore 9.30)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato ESORDIENTI a 9 2006

Migliarino-Pisa (domenica, ore 9.45)

Campo Comunale, via Mazzini, Migliarino

Campionato ESORDIENTI 2007

Pisa-Pecciolese (sabato, ore 17.45)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato PULCINI (femminile)

Pisa-Ponsacco (sabato, ore 15.30)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato PULCINI 2008

La Perla Montecalvoli-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo Comunale, piazza Sisto Marinai, Montecalvoli

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Porta Lucca-Pisa (sabato, ore 16.30)

Comunale “I Passi”, via Galiani, I Passi

Campionato PULCINI 2009 (gir.B)

Pisa-Progetto Giov. (domenica, ore 10.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir.F)

Raggruppamento (sabato, ore 15.00)

Campo Sussidiario, Perignano

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir.B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto, Coltano

Campionato PICCOLI AMICI 2011

Raggruppamento (sabato, ore 15.00)

Campo Comunale, via Mazzini, Migliarino