Settore giovanile Pisa Sc, trasferte a Cuneo per Under 15 e Under 17

PISA – Fermi i campionati delle categorie Berretti e Under 16 è la doppia trasferta a Cuneo di Under 17 e Under 15 a tenere banco nel weekend agonistico del settore giovanile nerazzurro. Tutta da seguire anche la trasferta dei Giovanissimi B ad Empoli, mentre i Giovanissimi ospiteranno il Prato.

Ecco il quadro completo degli impegni dei giovani nerazzurri

Campionato UNDER 17

Cuneo-Pisa (domenica, ore 15.30)

Parco della Gioventù, via Porta Mondovì 15, Cuneo

Campionato UNDER 15

Cuneo-Pisa (domenica, ore 13.00)

Parco della Gioventù, via Porta Mondovì 15, Cuneo

Campionato GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI

Pisa-Prato (domenica, ore 11.00)

Campo “Gemignani”, via Oratoio, Pisa

Campionato GIOVANISSIMI B PROFESSIONISTI

Empoli-Pisa (domenica, ore 11.45)

Campo Monteboro, Empoli

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 11)

Oltrera-Pisa (sabato, ore 15.30)

Nuovo Marconcini, via della Costituzione, Pontedera

Campionato ESORDIENTI 2006 (a 9)

Fornacette Casarosa-Pisa (sabato, ore 18.00)

Campo “Masoni”, via della Circonvallazione, Fornacette

Campionato ESORDIENTI 2007 (a 9)

Zambra-Pisa (sabato, ore 16.00)

Campo “Menicucci”, via Cammeo, Zambra

Campionato PULCINI (femminile)

Pisa-Scintilla (sabato, ore 15.00)

Campo San Cataldo, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato PULCINI 2008

Ospedalieri-Pisa (sabato, ore 15.30)

Comunale Putignano, via Arginone, Putignano

Campionato PULCINI 2009 (gir.A)

Calci-Pisa (domenica, ore 11.15)

Campo Comunale, via Tevere, Calci

Campionato PULCINI 2009 (gir. B)

Pisa-Navacchio Zambra (domenica, ore 10.30)

Campo Zara, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir. F)

Raggruppamento (domenica, ore 11.15)

Campo “Fatticcioni”, Nodica

Campionato PRIMI CALCI 2010 (gir. B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.00)

Campo Zara, via del Viadotto, Coltano (Pisa)

Campionato PICCOLI AMICI 2011

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo Pardossi, Pontedera