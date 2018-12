Settore giovanile Pisa Sc, tutte le gare del week-end

CASCINA – Programma ricco di gare interessanti nel weekend delle giovanili nerazzurre: la Berretti di mister Birindelli attende al “Gemignani” la Pistoiese mentre Under 17 e Under 15 affronteranno in una doppia sfida il Pontedera.



Ecco il programma delle gare:

Campionato BERRETTI

Pisa-Pistoiese (sabato, ore 14.30)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato UNDER 17

Pontedera-Pisa (domenica, ore 15.00)

“Nuovo Marconcini”, via della Costituzione, Pontedera

Campionato UNDER 15

Pontedera-Pisa (domenica, ore 17.00)

“Nuovo Marconcini”, via della Costituzione, Pontedera

Campionato GIOVANISSIMI PROF.

Pisa-Robur Siena (domenica, ore 11.30)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato UNDER 13 (gir.A)

Pisa-Pistoiese (domenica, ore 10.00)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato UNDER 13 (gir.B)

Pistoiese-Pisa (domenica, ore 16.30)

Campo “Frascari”, via Calamandrei, Pistoia

Campionato ESORDIENTI 2 ANNO

Pisa-Migliarino (sabato, ore 17.45)

Campo “Gemignani”, via di Oratoio 234, Pisa

Campionato ESORDIENTI 1 ANNO

Pisa Ovest-Pisa (sabato, ore 15.00)

Campo Porta a Mare, via Livornese, Pisa

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pistoiese-Pisa (sabato, ore 19.00)

Campo “Breda”, via Ciliegiole 77, Pistoia

Campionato PULCINI FEMMINILE

Pisa-Sextum Bientina (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 2009

Oltrera-Pisa (domenica, ore 11.00)

“Nuovo Marconcini”, via della Costituzione, Pontedera

Campionato PRIMI CALCI (gir.A)

Raggruppamento (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI (gir.B)

Raggruppamento (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano