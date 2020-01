Settore giovanile Pisa, Under 15 corsari a La Spezia

PISA – Nel weekend delle giovanili nerazzurre l’impresa è firmata dagli Under 15 vittoriosi sul campo dello Spezia.

Sconfitte, invece, per le altre formazioni e per la Primavera di mister Baiano impegnata in amichevole contro il Parma (2-0).



Ecco tutti i risultati nel dettaglio:

Campionato UNDER 17

Pisa-Torino 0-2

Campionato UNDER 16

Spezia-Pisa 5-1

Campionato UNDER 15

Spezia-Pisa 1-2

Campionato UNDER 14

Pistoiese-Pisa 3-1

Campionato UNDER 13

Pisa-Fiorentina 0-2

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Pisa-Sassuolo 0-4

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Libertas Academy-Pisa 0-2