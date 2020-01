Settore giovanile. Primavera a Cosenza. Doppio derby con la Fiorentina per U15 e U16

PISA – Torna in campo per una gara ufficiale la Primavera nerazzurra impegnata in casa del Cosenza. Con gli Under 17 impegnata a Chiavari, fari puntati sul doppio derby con la Fiorentina di Under 15 e Under 16.

Campionato PRIMAVERA 2

Cosenza-Pisa (sabato, ore 10.15)

Campo “Taverna”, via Verdi, Montalto Uffugo (Cs)

Campionato UNDER 17

Virtus Entella-Pisa (domenica, ore 15.00)

Stadio Comunale, via Gastaldi, Chiavari

Campionato UNDER 16

Pisa-Fiorentina (domenica, ore 15.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 15

Pisa-Fiorentina (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato UNDER 14

Siena-Pisa (domenica, ore 13.00)

Campo “Bertoni”, via Coppi 11, Siena

Campionato UNDER 13

Pisa-Pontedera (domenica, ore 11.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Fiorentina-Pisa (sabato, ore 17.00)

Campo “Marcellino”, via Chiantigiana 28, Firenze

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pisa-Pistoiese (sabato, ore 16.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

Campionato PRIMI CALCI

Raggruppamento (sabato, ore 16.30)

Campo sportivo località Le Melorie